UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские беженцы смогут жить в доме Оззи Осборна: вот как выглядит этот особняк за 6 млн евро

Украинцы смогут жить в доме Оззи Осборна (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Оззи Осборн и его жена Шэрон планируют разместить в своем английском особняке две украинские семьи беженцев, которые вынуждены были покинуть страну, спасаясь от российских оккупантов.

Как выглядит дом, в котором будут жить украинцы, - смотрите в нашем материале ниже.

Как выглядит шикарный дом Оззи Осборна в Англии

По информации западных СМИ, легендарный рок-музыкант и его жена предоставят беженцам свой исторический Welders House (Дом сварщиков), куда они планируют вскоре вернуться из США.

В интервью Sunday Times Шэрон сказала, что украинцы смогут жить в "неиспользуемой части" их загородного имения.

"Оззи очень хорошо известен в Украине, я думаю, они были бы счастливы", - отметила она.

Украинцы смогут жить в Welders House (фото: Getty Images)

Так называемый Дом сварщиков построен из красного кирпича и имеет два этажа с двускатной мансардой в голландском стиле. Он расположен в деревне Джорданс, графство Бакингемшир.

Особняк Оззи Осборна в Англии (фото: nova.ie)

Он был построен между 1898 и 1899 годами для политика Чарльза Томсона Ричи его зятем Мервином Маккартни. Потом в особняке располагалась больница для сумасшедших, религиозное общество, оздоровительный дом для женщин с легкими нервными заболеваниями, а также дом престарелых.

С декабря 1984 года Дом сварщиков занесен в список национального наследия Англии II степени. На его территории есть сад роз, теннисный корт и спортзал, копия знаменитого нью-йоркского фонтана Бетесда и... телефонная будка K6.

Особняк Оззи Осборна в Англии (фото: planetradio.co.uk)

Добавим, что Оззи Осборн купил этот дом у двухкратного обладателя премии Оскар Джона Стирса в 1993 году, отдав за него пять миллионов фунтов (почти шесть миллионов евро).

Особняк Оззи Осборна в Англии на карте Google

Отметим, что в начале апреля Осборны записали видеообращение в поддержку украинцев.

"Мы за Украину!" - сказал Оззи на видео.

Тем временем украинские беженцы массово возвращаются из-за границы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оззи ОзборнБеженцы