Українські біженці зможуть жити в будинку Оззі Осборна: ось як виглядає цей особняк за 6 млн євро

Як виглядає шикарний будинок Оззі Осборна в Англії

За інформацією західних ЗМІ, легендарний рок-музикант і його дружина нададуть біженцям свій історичний Welders House (Будинок зварників), куди вони планують незабаром повернутися з США.

В інтерв'ю Sunday Times Шерон сказала, що українці зможуть жити в "невикористовуваній частині" їхнього заміського маєтку.

"Оззі дуже добре відомий в Україні, я думаю, вони були б щасливі", - зазначила вона.

Українці зможуть жити в Welders House (фото: Getty Images)

Так званий Будинок зварників побудований з червоної цегли і має два поверхи з двосхилою мансардою в голландському стилі. Він розташований в селі Джорданс, графство Бакінгемшир.

Особняк Оззі Осборна в Англії (фото: nova.ie)

Він був побудований між 1898 і 1899 роками для політика Чарльза Томсона Річі його зятем Мервіном Маккартні. Потім в особняку розташовувалася лікарня для божевільних, релігійна спільнота, оздоровчий будинок для жінок з легкими нервовими захворюваннями, а також будинок престарілих.

З грудня 1984 року Будинок зварників занесений до списку національної спадщини Англії II ступеня. На його території є сад троянд, тенісний корт і спортзал, копія знаменитого нью-йоркського фонтану Бетесда і... телефонна будка K6.

Особняк Оззі Осборна в Англії (фото: planetradio.co.uk)

Додамо, що Оззі Осборн купив цей будинок у дворазового володаря премії Оскар Джона Стірса в 1993 році, віддавши за нього п'ять мільйонів фунтів (майже шість мільйонів євро).

Особняк Оззі Осборна в Англії на карті Google

Зазначимо, що на початку квітня Осборни записали відеозвернення на підтримку українців.

"Ми за Україну!" - сказав Оззі на відео.