UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинские беженцы могут отдать ребенка в школу Польши: как это сделать

Автор: Светлана Мащенко

Украинцы, которые вынуждены были покинуть родные дома после нашествия вражеской путинской армии, могут продолжить обучение детей за рубежом. В частности, восстановить образовательный процесс можно в Польше.

Как это сделать, читайте ниже в нашем материале Styler.

По данным Министерства образования Польши, для поступления в школу нужно заявление, и решение по этому вопросу принимает директор.

"Государственная начальная школа, которая территориально находится возле места проживания ребенка из Украины, обязана принять ребенка по заявлению родителей. Другие государственные начальные и средние школы примут ребенка в том случае, если у них есть свободные места", - говорится в сообщении.

Нужно ли платить за обучение?

Согласно польскому законодательству, дети в возрасте 7-18 лет могут учиться в польских школах бесплатно. При этом незнание польского языка не является формальным препятствием.

Они также имеют право на дополнительные бесплатные часы польского языка и на обучение на подготовительных отделениях.

Студенты из Украины могут принимать участие в бесплатных уроках польского языка, организованных школой, и получать психолого-педагогическую помощь в связи с миграционным опытом.

Какие документы нужны?

Украинцам, которые желают зачислить своего ребенка в школу, не нужно иметь договор аренды квартиры или регистрацию, достаточно подтверждения владельца квартиры, в которой проживает семья с детьми.

Также нужно написать заявление об общем количестве законченных лет обучения с указанием заведения, в котором учился ребенок.

Ранее мы писали, как украинцам получить работу в Польше сейчас.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
школаБеженцы