Українські біженці можуть віддати дитину в школу Польщі: як це зробити

За даними Міністерства освіти Польщі, для вступу в школу потрібна заява, і рішення з цього питання приймає директор.

"Державна початкова школа, яка територіально знаходиться біля місця проживання дитини з України, зобов’язана прийняти дитину за заявою батьків. Інші державні початкові та середні школи приймуть дитину в тому випадку, якщо у них є вільні місця", - говориться в повідомленні.

Чи потрібно платити за навчання?

Згідно польського законодавства, діти віком 7-18 років можуть навчатися в польських школах безкоштовно. При цьому незнання польської мови не є формальною перешкодою.

Вони також мають право на додаткові безкоштовні години польської мови та на навчання на підготовчих відділеннях.

Студенти з України можуть брати участь у безкоштовних уроках польської мови, організованих школою, та отримувати психолого-педагогічну допомогу у зв'язку з міграційним досвідом.

Які документи потрібні?

Українцям, які бажають зарахувати свою дитину до школи, не потрібно мати договір оренди квартири чи реєстрацію, достатньо підтвердження власника квартири, в якій проживає сім’я з дітьми.

Також потрібно написати заяву про загальну кількість закінчених років навчання із зазначенням закладу, в якому навчалася дитина.