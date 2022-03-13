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Українські біженці можуть віддати дитину в школу Польщі: як це зробити

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Неділя 13 березня 2022 16:58
Українські біженці можуть віддати дитину в школу Польщі: як це зробити Фото: Як оформити дитину в школу Польщі (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Українці, які змушені були покинути рідні домівки після нашестя ворожої путінської армії, можуть продовжити навчання дітей за кордоном. Зокрема, відновити освітній процес можна в Польщі.

Як це зробити, читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

За даними Міністерства освіти Польщі, для вступу в школу потрібна заява, і рішення з цього питання приймає директор.

"Державна початкова школа, яка територіально знаходиться біля місця проживання дитини з України, зобов’язана прийняти дитину за заявою батьків. Інші державні початкові та середні школи приймуть дитину в тому випадку, якщо у них є вільні місця", - говориться в повідомленні.

Чи потрібно платити за навчання?

Згідно польського законодавства, діти віком 7-18 років можуть навчатися в польських школах безкоштовно. При цьому незнання польської мови не є формальною перешкодою.

Вони також мають право на додаткові безкоштовні години польської мови та на навчання на підготовчих відділеннях.

Студенти з України можуть брати участь у безкоштовних уроках польської мови, організованих школою, та отримувати психолого-педагогічну допомогу у зв'язку з міграційним досвідом.

Які документи потрібні?

Українцям, які бажають зарахувати свою дитину до школи, не потрібно мати договір оренди квартири чи реєстрацію, достатньо підтвердження власника квартири, в якій проживає сім’я з дітьми.

Також потрібно написати заяву про загальну кількість закінчених років навчання із зазначенням закладу, в якому навчалася дитина.

Раніше ми писали, як українцям отримати роботу у Польщі зараз.

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