Украинские банки приготовили украинцам сюрприз: ограничения сняты

Карантин в Украине привел к ряду изменений в банкинге. Национальный банк разрешил на период карантинных мер предоставлять украинцам льготные условия по обслуживанию кредитов, кроме того, запрещено начислять пеню за просрочку потребительских кредитов. Все подробности - в материале Styler.

Что касается льготных условий по кредитованию, то в Нацбанке призвали начинать работу с клиентами уже сейчас. Речь идет о тех займах, которые были работающими по состоянию на вечер 7 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Кроме того, НБУ запретил украинским банкам начислять штрафы или пеню за просроченный потребительский кредит. На таких условиях финучреждения будут работать с 1 марта по 30 апреля.

В НБУ напомнили, что в ситуации с распространением коронавируса очень важно избежать ненужной паники, поэтому руководство Нацбанка настоятельно рекомендует отказаться на период карантина от применения каких-либо ограничений.

"Мы против ограничений. Вместо ограничений должна быть здоровая коммуникация с клиентом", - подчеркнула Екатерина Рожкова, первая замглавы НБУ.

Напомним, что в связи с карантином, в Украине начали дезинфицировать наличные купюры в специальных печах. Кроме того, в НБУ попросили украинцев по возможности отказаться от использования наличных купюр и перейти на бесконтактные способы оплаты.

А в ПриватБанке объявили о прекращении продаж наличной валюты. Такие операции теперь физическим лицам можно будет выполнить только дистанционно.