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Первый пошел: в Черновицкой области накажут за нарушение правил карантина

STYLERКоронавирус    19.03.2020 - 09:29
Первый пошел: в Черновицкой области накажут за нарушение правил карантина
Нарушение карантина карается штрафами (Коллаж РБК-Украина)

Владелец строительного магазина отказался выполнять правила карантина и будет наказан

Карантин в Украине был введен из-за угрозы распространения коронавируса. Для того, чтобы минимизировать контакты жителей, были закрыты все ТРЦ, магазины, кроме продуктовых, аптек и ритуальных услуг. Также открытыми остаются АЗС и магазины с товарами для животных. За нарушения правил карантина – штраф.

Предприниматель из села Буденец Сторожинецкого района Черновицкой области решил не закрывать свой магазин строительных материалов и был наказан, пишет издание "Сторожинец.Инфо".

"Владелец был заранее предупрежден мобильной группой Сторожинецкой РГА и участковым сотрудником полиции о недопущении нарушений правил карантина, но сознательно игнорировал их", - говорится в сообщении.

Полицейские составили на горе-нарушителя административный протокол и за отказ закрыть свой торговый павильон он может получить штраф в размере 34 тысяч гривен.

Стоит отметить, что именно в Черновицкой области был обнаружен первый зараженный COVID-2019. Мужчина вернулся вместе с женой из Италии и обратился к медикам из-за плохого самочувствия. На данный момент в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 18 марта в Черновицкой области было зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом, в том числе и трое детей. Одна пациентка в возрасте 33 лет скончалась еще до того, как диагноз коронавирус был подтвержден лабораторно.

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