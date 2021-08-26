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Украинские атлеты перетащили самолет "Мрию" и установили мировой рекорд: фото достижения

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Гостомель , Четверг 26 августа 2021 15:45
Украинские атлеты перетащили самолет "Мрию" и установили мировой рекорд: фото достижения Украинские стронгмены перетащили самолет "Мрия" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В поселке Гостомель Бучанского района на аэродроме "Антонов" восемь украинских стронгменов протянули более четыре метра крупнейший в мире самолет АН-225 "Мрия" и установили национальный рекорд.

Об этом сообщает Федерация Стронгменов Украины.

Так, самый большой в мире самолет АН225 "Мрия" весом 330 тонн (вместе с топливом) перетащили восемь стронгменов на аэродроме "Антонов". В установлении рекорда приняли участие:

  • Сергей Конюшок,
  • Александр Лашин,
  • Богдан Ксенчук,
  • Денис Дубровский,
  • Сергей Пономарев,
  • Владимир Рекша,
  • Денис Бережник,
  • Виталий Герасимов.

По словам командира экипажа самолета "Мрия" Дмитрия Антонова, что он "поражен" усилиями спортсменов. Ведь протянуть на почти 5 метров, это большое достижение.

"Не всегда удается сдвинуть самолет используя двигатели сразу, приходится давать ощутимую тягу для сдвига, но ребята оказались значительно сильнее чем наши двигатели", – поделился Антонов.

По подсчетам судейского комитета, участники сдвинули самолет на 4 метра 30 см за 1 минуту и 13 секунд.

Спортсмены говорят, что рекорд приурочили к 30-летию независимости Украины.

Украинские атлеты перетащили самолет &quot;Мрию&quot; и установили мировой рекорд: фото достиженияУкраинские атлеты перетащили самолет &quot;Мрию&quot; и установили мировой рекорд: фото достиженияУкраинские атлеты перетащили самолет &quot;Мрию&quot; и установили мировой рекорд: фото достиженияУкраинские атлеты перетащили самолет &quot;Мрию&quot; и установили мировой рекорд: фото достиженияУкраинские спортсмены установили мировой рекорд (фото: facebook.com/strongman.org.ua)

Ранее мы сообщали, что пилот показал уникальное видео, как самолет "Мрия" готовился к параду на День Независимости.

Также мы писали о том, что в июне украинский самолет "Мрия" сдул забор на авиабазе британских ВВС и зрелище сняли на видео.

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