Украинские атлеты перетащили самолет "Мрию" и установили мировой рекорд: фото достижения

В поселке Гостомель Бучанского района на аэродроме "Антонов" восемь украинских стронгменов протянули более четыре метра крупнейший в мире самолет АН-225 "Мрия" и установили национальный рекорд.

Об этом сообщает Федерация Стронгменов Украины.

Так, самый большой в мире самолет АН225 "Мрия" весом 330 тонн (вместе с топливом) перетащили восемь стронгменов на аэродроме "Антонов". В установлении рекорда приняли участие:

Сергей Конюшок,

Александр Лашин,

Богдан Ксенчук,

Денис Дубровский,

Сергей Пономарев,

Владимир Рекша,

Денис Бережник,

Виталий Герасимов.

По словам командира экипажа самолета "Мрия" Дмитрия Антонова, что он "поражен" усилиями спортсменов. Ведь протянуть на почти 5 метров, это большое достижение.

"Не всегда удается сдвинуть самолет используя двигатели сразу, приходится давать ощутимую тягу для сдвига, но ребята оказались значительно сильнее чем наши двигатели", – поделился Антонов.

По подсчетам судейского комитета, участники сдвинули самолет на 4 метра 30 см за 1 минуту и 13 секунд.

Спортсмены говорят, что рекорд приурочили к 30-летию независимости Украины.

Украинские спортсмены установили мировой рекорд (фото: facebook.com/strongman.org.ua)