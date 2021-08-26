Українські атлети перетягнули літак "Мрію" та встановили світовий рекорд: фото досягнення

У селищі Гостомель Бучанського району на аеродромі "Антонов" восьмеро українських стронгменів протягнули понад чотири метри найбільший у світі літак АН-225 "Мрія" та встановили національний рекорд.

Про це повідомляє Федерація Стронгменів України.

Так, найбільший у світі літак АН225 "Мрія" вагою 330 тонн (разом з паливом) перетягнули восьмеро стронгменів на аеродромі "Антонов". У встановленні рекорду взяли участь:

Сергій Конюшок,

Олександр Лашин,

Богдан Ксенчук,

Денис Дубровський,

Сергій Пономарьов,

Володимир Рекша,

Денис Бережник,

Віталій Герасимов.

За словами командира екіпажу літака "Мрія" Дмитра Антонова, що він "вражений" зусиллями спортсменів. Адже протягнути на майже 5 метрів, це велике досягнення.

"Не завжди вдається зрушити літак використовуючи двигуни відразу, доводиться давати відчутну тягу для зрушення, але хлопці виявилися значно сильніші ніж наші двигуни", – поділився Антонов.

За підрахунками суддівського комітету, учасники зрушили літак на 4 метри 30 см за 1 хвилину та 13 секунд.

Спортсмени кажуть, що рекорд приурочили до 30-річчя незалежності України.

Українські спортсмени встановили світовий рекорд (фото: facebook.com/strongman.org.ua)