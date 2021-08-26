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Українські атлети перетягнули літак "Мрію" та встановили світовий рекорд: фото досягнення

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Гостомель , Четвер 26 серпня 2021 15:45
Українські атлети перетягнули літак "Мрію" та встановили світовий рекорд: фото досягнення Українські стронгмени перетягнули літак "Мрія" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селищі Гостомель Бучанського району на аеродромі "Антонов" восьмеро українських стронгменів протягнули понад чотири метри найбільший у світі літак АН-225 "Мрія" та встановили національний рекорд.

Про це повідомляє Федерація Стронгменів України.

Так, найбільший у світі літак АН225 "Мрія" вагою 330 тонн (разом з паливом) перетягнули восьмеро стронгменів на аеродромі "Антонов". У встановленні рекорду взяли участь:

  • Сергій Конюшок,
  • Олександр Лашин,
  • Богдан Ксенчук,
  • Денис Дубровський,
  • Сергій Пономарьов,
  • Володимир Рекша,
  • Денис Бережник,
  • Віталій Герасимов.

За словами командира екіпажу літака "Мрія" Дмитра Антонова, що він "вражений" зусиллями спортсменів. Адже протягнути на майже 5 метрів, це велике досягнення.

"Не завжди вдається зрушити літак використовуючи двигуни відразу, доводиться давати відчутну тягу для зрушення, але хлопці виявилися значно сильніші ніж наші двигуни", – поділився Антонов.

За підрахунками суддівського комітету, учасники зрушили літак на 4 метри 30 см за 1 хвилину та 13 секунд.

Спортсмени кажуть, що рекорд приурочили до 30-річчя незалежності України.

Українські атлети перетягнули літак &quot;Мрію&quot; та встановили світовий рекорд: фото досягненняУкраїнські атлети перетягнули літак &quot;Мрію&quot; та встановили світовий рекорд: фото досягненняУкраїнські атлети перетягнули літак &quot;Мрію&quot; та встановили світовий рекорд: фото досягненняУкраїнські атлети перетягнули літак &quot;Мрію&quot; та встановили світовий рекорд: фото досягненняУкраїнські спортсмени встановили світовий рекорд (фото: facebook.com/strongman.org.ua)

Раніше ми повідомляли, що пілот показав унікальне відео, як літак "Мрія" готувався до параду на День Незалежності.

Також ми писали про те, що в червні український літак "Мрія" здув паркан на авіабазі британських ВПС, і видовище зняли на відео.

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