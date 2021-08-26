Українські атлети перетягнули літак "Мрію" та встановили світовий рекорд: фото досягнення
У селищі Гостомель Бучанського району на аеродромі "Антонов" восьмеро українських стронгменів протягнули понад чотири метри найбільший у світі літак АН-225 "Мрія" та встановили національний рекорд.
Про це повідомляє Федерація Стронгменів України.
Так, найбільший у світі літак АН225 "Мрія" вагою 330 тонн (разом з паливом) перетягнули восьмеро стронгменів на аеродромі "Антонов". У встановленні рекорду взяли участь:
- Сергій Конюшок,
- Олександр Лашин,
- Богдан Ксенчук,
- Денис Дубровський,
- Сергій Пономарьов,
- Володимир Рекша,
- Денис Бережник,
- Віталій Герасимов.
За словами командира екіпажу літака "Мрія" Дмитра Антонова, що він "вражений" зусиллями спортсменів. Адже протягнути на майже 5 метрів, це велике досягнення.
"Не завжди вдається зрушити літак використовуючи двигуни відразу, доводиться давати відчутну тягу для зрушення, але хлопці виявилися значно сильніші ніж наші двигуни", – поділився Антонов.
За підрахунками суддівського комітету, учасники зрушили літак на 4 метри 30 см за 1 хвилину та 13 секунд.
Спортсмени кажуть, що рекорд приурочили до 30-річчя незалежності України.
Українські спортсмени встановили світовий рекорд (фото: facebook.com/strongman.org.ua)
Раніше ми повідомляли, що пілот показав унікальне відео, як літак "Мрія" готувався до параду на День Незалежності.
Також ми писали про те, що в червні український літак "Мрія" здув паркан на авіабазі британських ВПС, і видовище зняли на відео.