Украинские археологи сообщили об уникальной находке: "это вообще фантастика!" (фото)

По словам руководителя экспедиции, кандидата исторических наук Павла Нечитайла, под колокольней обнаружили следы поселения VII века до новой эры.

Стены старинного замка раскопали археологи в Городке на холме, который здесь зовется гора Замчиско. Как рассказал Нечитайло, эту находку можно считать сенсационной.

"Мы видим остатки каменных кладок, которые принадлежать к этому замку, который еще помнит Богдана Хмельницкого, Дорошенко и князей Кориатовичей. Это абсолютная сенсация в пределах Хмельницкой области", - говорит он.

В частности, замок простоял с XIV века до второй половины XVIII века, пока его не разобрал на стройматериалы тогдашний владелец Городка Ян Замойский. Также археологи погрузились вглубь на 8 метров и нашли прикладные вещи, которые сохранились несмотря на значительное разрушение земляного слоя из-за интенсивной хозяйственной деятельности на этом месте.

Следы поселения VII века до новой эры (фото: suspilne.media)

Кроме того, в центре Городка археологи нашли фундамент колокольни разрушенного в 30-х годах XX века костел Святой Анны.

Археологи в этом небольшом раскопе под колокольней нашли остатки культурного слоя VII века до новой эры, раннескифского периода.

"Я - археологический пессимист, и я не ожидал найти под колокольней что-то старше XVII века. Но мы нашли гораздо больше, чем могли надеяться. В этом небольшом раскопе под колокольней были найдены останки культурного слоя VII века до новой эры, раннескифского периода. И это была вообще для нас фантастика", - говорит Нечитайло.

Все находки археологи демонстрировали на пресс-конференции в городском совете. Всего на исследования было выделено 100 тысяч гривен.