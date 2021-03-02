Украинская журналистка пожаловалась на "копов" из-за обыска с угрозами просто на улице (видео)

Ситуация произошла 27 февраля около десяти вечера по улице Софьи Ковалевской.

По словам Марины Дудник, журналистки "11 канала", ее с супругом на улице окликнули полицейские, и пара остановилась по их просьбе, потому что думали, что нужна помощь.

Затем им сообщили, что неподалеку была кража телефона, поэтому начали осматривать вещи супружеской пары: сумку, карманы и даже кошелек.

Дудник отметила, что слово "осмотр" правоохранители не произносили - вместо этого прозвучало "досмотр". Когда же никакого краденого телефона у журналистки не нашли, тогда "повестка для срочно изменилась - они уже не искали телефон, они уже искали запрещенные вещества".

"Мне стало уже как-то не по себе. Муж начал возмущаться, он снимал происходящее на камеру. Когда я сказала, что ребята, время уже извиняться, старший по фамилии Хоружий сказал, что если эта ситуация будет обнародована, мы еще обвиним вас в распитии спиртных напитков", - заявила журналистка.

Как прокомментировал ситуацию старший инспектор пресс-службы патрульной полиции Днепропетровской области Павел Крамаров, когда происходит грабеж, патрульные от заявителя - пострадавшего, узнают приметы лиц/лица, совершивших это преступление, и затем отрабатывают этот район, останавливая людей и общаясь с ними на предмет причастности к данному преступлению.

При этом адвокат утверждает, что когда правоохранители проверяют личные вещи граждан - это уже обыск.

"Обыск можно осуществлять только в том случае, если лицо задержано. А это может быть, только если составляется протокол о задержании", - обратил внимание юрист.

Видео: В Днепре полицейские обыскали журналистку с мужем во время прогулки