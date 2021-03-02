RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Українська журналістка поскаржилася на "копів" через обшук з погрозами просто на вулиці (відео)

Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі поліцейські обшукали журналістку разом з її чоловіком, які гуляли ввечері по вулиці. Громадяни стверджують, що правоохоронці вели себе нахабно, і навіть погрожували їм.

Про це йдеться у сюжеті місцевого видання 9 сhannel.

Ситуація сталася 27 лютого близько десятої вечора по вулиці Софії Ковалевської.

За словами Марини Дудник, журналістки "11 каналу", її з чоловіком на вулиці покликали поліцейські, і пара зупинилася на їх прохання, тому що думали, що потрібна допомога.

Потім їм повідомили, що неподалік була крадіжка телефону, тому почали оглядати речі подружньої пари: сумку, кишені й навіть гаманець.

Дудник зазначила, що слово "огляд" правоохоронці не вимовляли - замість цього прозвучали "досмотр". Коли ж ніякого краденого телефону у журналістки не знайшли, тоді "повістка для терміново змінилася - вони вже не шукали телефон, вони вже шукали заборонені речовини".

"Мені стало якось ніяково. Чоловік почав обурюватися, він знімав те, що відбувається на камеру. Коли я сказала, що хлопці, час вже вибачатися, старший за прізвищем Хоружий сказав, що якщо ця ситуація буде оприлюднена, ми ще звинуватили вас у розпиванні спиртних напоїв", - заявила журналістка.

Як прокоментував ситуацію старший інспектор прес-служби патрульної поліції Дніпропетровської області Павло Крамаров, коли відбувається грабіж, патрульні від заявника - потерпілого, дізнаються прикмети осіб/особи, що вчинили цей злочин, і потім відпрацьовують цей район, зупиняючи людей і спілкуючись з ними на предмет причетності до даного злочину

При цьому адвокат стверджує, що коли правоохоронці перевіряють особисті речі громадян - це вже обшук.

"Обшук можна здійснювати тільки в тому разі, якщо особу затримано. А це може бути, тільки якщо складається протокол про затримання", - звернув увагу юрист.

Відео: У Дніпрі поліцейські обшукали журналістку з чоловіком під час прогулянки

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі поліція переплутала будинок при штурмі з обшуком, при цьому власника будинку - адвоката - витягли з душу і побили. У результаті суд постановив стягнути з держави мільйон гривень моральної компенсації на користь потерпілого.

Нагадаємо, що днями в Бердичеві побилися слідчий і інспектор поліції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Дніпрополицияобшукжурналистыинцидент
Читайте також
У Дніпрі "копи" витягли з крижаної води чотирьох людей: в мережі показали відео
Під Запоріжжям 14-річний підліток допоміг поліції розкрити вбивство: деталі неймовірної історії
Прогноз погоди