Украинский инфекционист назвал точный способ диагностики коронавируса

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Евгений Дубровский рассказал, какой способ диагностики коронавируса наиболее показателен

Коронавирус вызывает отек легких, который хорошо видно на компьютерной томографии (КТ). Но инфекционисты предпочитают проводить обследование при помощи рентгенографии.

Об этом рассказал в Facebook врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский. По его словам, неправильная диагностика приводит к неправильному лечению и пачкам антибиотиков.

Но важно понимать, что лечить. Ведь есть разница между отеком и воспалением легких. И тут встает вопрос о назначении антибиотиков.

Теперь важный вопрос: как заблаговременно увидеть это бактериальное осложнение. По словам инфекциониста, КТ является высокоточным, качественным и чувствительным методом.

"Видно все: начиная от почти незаметных изменений на фоне вирусно-иммунного процесса в легких, и заканчивая отдаленными мелкими метастазами. Но нужна ли такая точность при респираторном заболевании? Нет. Не нужна. Это мешает и запутывает в правильной оценке тяжести больного", - пишет Дубровский.

А вот на рентгене видны лишь самые серьезные моменты, которые уже требуют лечения. Он покажет наличие бактериальной пневмонии, плеврита, перикардита, массивного отека легких.

"Дополнительно мы оценим динамику и размеры отека при помощи УЗИ легких. Простой и очень эффективный метод. А КТ остается методом диагностики для трудных диагностических пациентов на более отдаленных сроках", - добавил врач.

Что касается назначения антибиотиков, то, по словам Дубровского, эти препараты применяются при бактериальных осложнениях. А такие бывают редко - у тяжелых больных, как правило, с сопутствующей патологией.

"Антибиотик мы назначаем, когда видим бактериальное осложнение. По-другому, без показаний, Антибиотики наносят вред. Отравляют организм, мешают правильной работе иммунитета, способствуют появлению страшных антибиотикорезистентных микроорганизмов", - добавил Дубровский.

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