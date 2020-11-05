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Українська лікар розповіла, як з точністю визначити ускладнення коронавірусу

Четвер 05 листопада 2020 19:30
Українська лікар розповіла, як з точністю визначити ускладнення коронавірусу
Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Лікар розповіла, який спосіб діагностики ускладнень при коронавірусі найнадійніший

Коронавірус викликає важкі ускладнення в легенях у вигляді пневмонії, і лікарі розходяться в думці - що краще для діагностики - КТ (комп'ютерна томографія) або рентген.

На думку кандидата медичних наук, лікаря-пульмонолога Вікторія Сухан, більш точним методом для постановки діагнозу стане КТ. Про це пише expres.online.

"Традиційне рентгенологічне дослідження дає одне пласке зображення ураженого органу, а КТ забезпечує сегментарний зріз тканини і за секунду видає кілька сотень знімків. Коли мова йде про діагностику саме вірусної пневмонії, КТ є більш інформативною. Завдяки їй можна розпізнати навіть 1-2% вірусного пошкодження легенів. Тоді як рентген виявляє проблему, коли вона вже масштабніше", - говорить медик.

Призначають томографію на тому етапі, коли лікар підозрює порушення функції легень.

"Тоді навіть при негативному ПЛР-тест або його неготовності призначають комп'ютерну томографію. І якщо це обстеження показує вірусну пневмонію, тоді діагноз COVID-19 ставлять на підставі саме результатів КТ", - впевнена Сухан.

Медик додала також, що діагноз "матове скло", який часто звучить при обговоренні коронавірусу є насправді радіологічним терміном.

"Фахівці його вживають, коли рентгенологічна картина вказує на зміну вмісту альвеол. Якщо в нормі вони заповнені повітрям, і рентген-промені там не затримуються, проходячи крізь них, то при COVID-19 легенева тканина на рівні альвеол в зонах запалення може заповнюватися слизом або рідиною. Вона ущільнена, має вигляд затуманеної (матової) ділянки. До речі, навіть у людей з безсимптомним перебігом COVID-19 при КТ неодноразово спостерігалася картина "матового скла", - додала пульмонолог.

Причому комп'ютерна томографія ефективна і для визначення інших хвороб легенів. За допомогою КТ можна на ранній стадії виявити рак, туберкульоз легенів, патології легеневих судин, зміни в легенях внаслідок травм та інше.

Зазначимо, що лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський висловив іншу думку. Він вважає, що рентген більше підходить для діагностики пневмонії при коронавірусі.

Також лікарі розповіли про три ключові ознаки, як відрізнити коронавірус від звичайної застуди.

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