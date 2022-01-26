Украинская ведущая публично поддержала Путина

Егорова за Путина

"Я поддерживаю Владимира Путина!!! И пусть эта таблетка от безумия очистит Ваш мозг от темной стороны Сознания!!! Смотрите как акт экзорцизма. Если не хотите, чтобы в ад превратился ваш дом", - написала Егорова.

Под текстом она дала ссылку на видео программы "Россия 24", в котором Путин якобы раскрывает коварные планы США. Передача так и называется "США: истории всемирных обманов".

В комментариях украинцы написали ведущей, что им страшно за нее, также посоветовали ей уезжать в Россию, если она ей так нравится.

Снежана, осторожнее, пожалуйста. Мне страшно за Вас.

Шуруй в Россию!

РенТВ пересмотрела.

Снежана, ты настолько никому не интересна, видать, что даже на такой вброс ноль реакции.

Но на этом перлы Снежаны не закончились

В своих последних постах она демонстрирует свою неадекватность и называет людей в Украине "чертями". Ниже приводим несколько цитат из последних публикаций.

"Страну и народ грабили. Насиловали. Уничтожали изнутри. Но местные черти кричат, что во всем Путин виноват!!! Ну, ну", - пишет ведущая.

"Они управляют страной….Они жонглируют судьбами…Они врут и глумятся над стариками и детьми….Они - черти", - утверждает Егорова

Егорова нас своей странице не стесняется публиковать фейки нескольки лет давности, например, про Сергея Притулу в Верховной Раде.

Чем запомнилась Егорова

Напомним, что еще в 2020 году Егорова попала в скандал после своих высказываний об украинских военных.

Актриса и ведущая попыталась высказаться на тему украинских героев после событий Майдана. Ее совсем не устраивает образ украинских защитников. Егорова сказала, что жизнь украинских бойцов ничего собой не представляет.

Отметим, что ведущая не стесняла себя в выражениях, называя бойцов "рагулями и селюками".

Также она отличилась своими выпадами в сторону украинского языка.

В эфире телеканала Zik Егорова сообщила, что писательница Лариса Ницой и политический деятель Ирина Фарион на украинском языке высказываются очень некрасиво про других людей.

"Язык должен быть языком любви. Если ты любишь землю и хочешь отдать что-то, то неважно на каком языке ты это говоришь. Люди ощущают толчок", - сказала Егорова.