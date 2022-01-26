Українська ведуча публічно підтримала Путіна

Єгорова за Путіна

"Я підтримую Володимира Путіна!!! Нехай ця таблетка від божевілля очистить Ваш мозок від темної сторони свідомості!!! Дивіться як акт екзорцизму. Якщо не хочете, щоб в пекло перетворився ваш будинок", - написала Єгорова.

Під текстом вона дала посилання на відео програми "Росія 24", в якому Путін нібито розкриває підступні плани США. Передача так і називається "США: історії всесвітніх обманів".

У коментарях українці написали ведучій, що їм страшно за неї, також порадили їй їхати в Росію, якщо вона їй так подобається.

Сніжана, обережніше, будь ласка. Мені страшно за Вас.

Шуруй в Росію!

Рен ТВ переглянула.

Сніжана, ти настільки нікому не цікава, мабуть, що навіть на такий вкид нуль реакції.

Але на цьому перли Сніжани не закінчилися

У своїх останніх постах вона демонструє свою неадекватність і називає людей в Україні "чортами". Нижче наводимо кілька цитат з останніх публікацій.

"Країну і народ грабували. Ґвалтувати. Знищували зсередини. Але місцеві чорти кричать, що у всьому Путін винен!!! Ну, ну", - пише ведуча.

"Вони керують країною....Вони жонглюють долями...вони брешуть і глумляться над людьми похилого віку і дітьми....Вони - чорти", - стверджує Єгорова

Єгорова нас своїй сторінці не соромиться публікувати фейки, яким вже кілька років, наприклад, про Сергія Притулу у Верховній Раді.

Чим запам'яталася Єгорова

Нагадаємо, що ще у 2020 році Єгорова потрапила в скандал після своїх висловлювань про українських військових.

Актриса і ведуча спробувала висловитися на тему українських героїв після подій Майдану. Її зовсім не влаштовує образ українських захисників. Єгорова сказала, що життя українських бійців нічого собою не представляє.

Відзначимо, що ведуча не соромила себе у виразах, називаючи бійців "рагулями і селюками".

Також вона відзначилася своїми випадами в бік української мови.

В ефірі телеканалу Zik Єгорова повідомила, що письменниця Лариса Ніцой і політичний діяч Ірина Фаріон українською мовою висловлюються дуже негарно про інших людей.

"Мова повинна бути мовою любові. Якщо ти любиш землю і хочеш віддати щось, то неважливо якою мовою ти це говориш. Люди відчувають поштовх", - сказала Єгорова.