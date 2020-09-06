В Николаеве отправили на самоизоляцию несколько классов в четырех школах

Фото: ученики во время карантина (freepik.com)

В Николаеве в четырех школах и двух детских садах среди детей и персонала обнаружили коронавирус. Несколько классов и групп отправили на самоизоляцию.

Об этом говорится в сообщении на сайте Николаевской областной государственной администрации (ОГА).

В связи с выявленными случаями коронавируса на самоизоляцию отправили классы в школах №19, 20, 29, 46. Также отправили две группы детских садов № 71 и 95.

Напомним, что по состоянию на 5 сентября в Николаеве и области подтверждено 86 случаев заболевания коронавирусом. Кроме этого, уже 7 сентября Николаев, а также несколько городов области перейдут в "желтую" карантинную зону.

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила дополнить ограничения.

Напомним, ранее Ивано-Франковск продлил школьные каникулы из-за карантина. Каникулы продлили как минимум до 11 сентября.

Кроме того, в Киеве оценили возможность попадания в "оранжевую" зону карантина - это может произойти, если не будут сдерживать вспышки коронавируса.