Украинская учительница рассказала, как покорила США: "жила в палатке посреди хищников"

Как женщина покоряла мир

Девичья фамилия Нины - Огненко. Интересно, что в Кременчуге ее называют Роксоляной, ведь она всегда восхищалась этой сильной и красивой женщиной.

После завершения Кременецкого лицея имени Уласа Самчука она поступила в Кременецкий областной гуманитарно-педагогический институт, где впоследствии проработала преподавательницей пять лет.

Нина Гаррисон (oroka.ternopi)

Однако, однажды Нина с друзьями отправилась в путешествие в Италию, Венгрию, Польшу и решила, что хочет учиться в Европе.

Затем она на некоторое время оставила свою дочь Елизавету с родителями и поступила на обучение во Вроцлавскую академию социальных наук. Женщине на последнем году обучения академия предложила ей воспользоваться возможностью поехать в США, чтобы попрактиковать язык.

"Казалось, что это нереально, ведь я считалась студенткой старшего возраста, в то время мне исполнилось 28, а максимальный возраст студентов для этой программы – 27 лет", - рассказала украинка.

Поехала она в маленький городок Гардинер, штат Монтана, где она училась на специальности "Маркетинг" и параллельно убирала в отеле.

Знакомство с мужчиной

Также впоследствии она посетила Йеллоустонский парк. Тогда она была потрясена от увиденного. Она рассказала, что тогда она еще не знала, что через несколько месяцев будет жить в этом парке.

"На уборках гостиниц в Монтане много не заработаешь, поэтому я начала искать работу официантки. Зашла в первое кафе и увидела там очень красивого и высокого мужчину. Я поймала на себе его взгляды, через несколько минут он подошел познакомиться. Это был мой будущий муж Тревор Гаррисон", - говорит Нина.

Нина Гаррисон с мужем Тревором (oroka.ternopi)

Тревор работал руководителем на фирме газовых заправок Shell, но ушел оттуда и отправился искать клад миллионера Форреста Фенна, который спрятал в горах Йеллоустонского заповедника сундук с золотом и антиквариатом.

Кроме того, они основали отель, который попал на страницы Vogue и National Geographic.

Как построили отель

У Тревора возникла идея создать собственный Dreamcatcher Tipi Hotel, но это не типичный отель, а кемпинг. Тогда мужчина не мог найти работников, потому что на заработки в Монтану никто не ездил. Но Нина хорошо владела навыками гостиничного дела, поэтому согласилась на предложение вместе работать.

Dreamcatcher Tipi Hotel (oroka.ternopi)

"Так мы начали больше общаться. Этот период был для меня каким-то магическим. Мы жили в палатках посреди парка с дикими животными, и это было лучшее место, где я жила. Тревор познакомил меня с родителями. Он - замечательный мужчина. Видимо, это - судьба, что он родился на Аляске, я – в Кременце, а перестреляемся мы в Монтане", - отметила она.

Однако Нина была вынуждена возвращаться в Польшу, потому что программа закончилась и Тревор обещал приехать к ней. Впоследствии и дочь также переехала к маме. А в новый год у центральной елки в Варшаве Тревор предложил украинке выйти за него замуж. Поэтому впоследствии у супругов родился сын Уинстон (Георгий).

Жизнь на острове

В палатке с детьми супругам было трудно жить поэтому когда поступило предложение передать Dreamcatcher Tipi Hotel в надежные руки, они согласились. Отель стал успешным проектом. Она отмечает, что положить начало бизнеса в США очень легко, это можно сделать онлайн. Однако с уплатой налогов все серьезно, здесь они составляют 30 % от прибыли.

В период тотального карантина семья переехала на остров Гавайев – Кауаи.

Нина Гаррисон с мужем, дочерью и сыном (oroka.ternopi)

"Когда мы с сынишкой Уинстоном гуляли на набережной, то несколько раз видели известного актера и жителя острова Пиерса Броснана, который сыграл Джеймса Бонда", - рассказывает женщина.

Жизнь на острове была сказочной, но со временем семья захотела к цивилизации, увидеть родных людей, поэтому они вернулись в Техас.

Там украинка начала YouTube-проект English with Nina Harrison и поступила в Американскую национальную академию спортивной медицины.

"Украинцы думают, что американцы страдают от ожирения, едят фаст-фуд, но это не так. В США люди любят спорт и понимают его важность. В каждом ресторане в меню обязательно указывают количество калорий, люди не бросают в рот, что попало", говорит она.