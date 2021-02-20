Украинская уборщица стала звездой интернета: мыла пол в прямом эфире с ведущими (видео)
Во время прямого эфира на "Суспільном" в кадр внезапно вошла уборщица со шваброй, чье намерение помыть пол в студии не остановил тот факт, что ведущие в это время вели передачу. Курьезная ситуация вызвала улыбки у журналистов, которые решили продолжать и свою работу.
Видео неожиданного визита нового гостя в студию опубликовал один из ведущих "Ранок на Суспільному" Виктор Дяченко в Facebook.
Как видно на ролике, журналист поздоровался с уборщицей, которая нечаянно "ворвалась" в кадр, и напомнил о прямом эфире сейчас, а также поблагодарил женщину. Но та после пары секунд замешательства та решила продолжить выполнять обязанности.
"В День спонтанного проявления доброты мы по желанию судьбы познакомили вас с человеком, который ежедневно наводит порядок в студии, чтобы все блестело", - написал Дяченко.
Ведущий также представил уборщицу, которая уже успела стать звездой интернета.
"Анна Григорьевна сделала этот день! Вот так случайный вход в кадр превратился в звездное мгновение! А главное, мы теперь знаем ее черту характера - вперед несмотря ни на что!" - отметил он.
Видео: Уборщица мыла полы при ведущих во время прямого эфира на "Суспільном"
Пользователи сети также принялись делиться приятными эмоциями, которые у них вызвала ситуация и ее главная героиня. А также расхваливают ведущих, которые не растерялись и отлично среагировали.
- Минута славы для всех! Невероятная Анна Григорьевна! Прямые эфиры - это ее тема точно. Круто держалась! Витя, Оля, для вас экзамен на гибкость реакций составлен на отлично, давайте зачетки! Но будьте осторожны, после миллиона просмотров случайно в студию начнут заносить кофе с нашего кафе Американо, снимать мерки на новые пиджаки, пудрить носики.
- Анна Григорьевна - звезда! А Виктор Дяченко и Ольга Топольницкая очень профессионально не растерялись в эфире!
- Это прекрасно!
- Ведущие - молодцы, не растерялись, а продолжили эфир, а потом еще и пригласили в студию! Анна Григорьевна - звезда, ее работа очень важна, интересно было увидеть человека, который всегда остается за кадром.
Ранее сообщалось, что на шоу "Голос країни" звездный тренер Надя Дорофеева расплакалась в прямом эфире.