Украинская уборщица стала звездой интернета: мыла пол в прямом эфире с ведущими (видео)

Во время прямого эфира на "Суспільном" в кадр внезапно вошла уборщица со шваброй, чье намерение помыть пол в студии не остановил тот факт, что ведущие в это время вели передачу. Курьезная ситуация вызвала улыбки у журналистов, которые решили продолжать и свою работу.

Видео неожиданного визита нового гостя в студию опубликовал один из ведущих "Ранок на Суспільному" Виктор Дяченко в Facebook .

Как видно на ролике, журналист поздоровался с уборщицей, которая нечаянно "ворвалась" в кадр, и напомнил о прямом эфире сейчас, а также поблагодарил женщину. Но та после пары секунд замешательства та решила продолжить выполнять обязанности.

"В День спонтанного проявления доброты мы по желанию судьбы познакомили вас с человеком, который ежедневно наводит порядок в студии, чтобы все блестело", - написал Дяченко.

Ведущий также представил уборщицу, которая уже успела стать звездой интернета.

"Анна Григорьевна сделала этот день! Вот так случайный вход в кадр превратился в звездное мгновение! А главное, мы теперь знаем ее черту характера - вперед несмотря ни на что!" - отметил он.

Видео: Уборщица мыла полы при ведущих во время прямого эфира на "Суспільном"

Пользователи сети также принялись делиться приятными эмоциями, которые у них вызвала ситуация и ее главная героиня. А также расхваливают ведущих, которые не растерялись и отлично среагировали.