Українська прибиральниця стала зіркою інтернету: мила підлогу в прямому ефірі з ведучими (відео)
Під час прямого ефіру на "Суспільному" в кадр раптово увійшла прибиральниця зі шваброю, чий намір помити підлогу в студії не зупинив той факт, що ведучі в цей час вели передачу. Курйозна ситуація викликала посмішки у журналістів, які вирішили продовжувати свою роботу.
Відео несподіваного візиту нового гостя до студії опублікував один з ведучих "Ранок на Суспільному" Віктор Дяченко у Facebook.
Як видно на ролику, журналіст привітався з прибиральницею, яка ненавмисно "увірвалася" у кадр, і нагадав про прямий ефір зараз, а також подякував жінці. Але після пари секунд замішання та вирішила продовжити виконувати обов'язки.
"У День спонтанного прояву доброти ми за бажанням долі познайомили вас з людиною, яка щоденно наводить лад у студії, аби все блищало", - написав Дяченко.
Ведучий також представив прибиральницю, яка вже встигла стати зіркою інтернету.
"Анна Григорівна зробила цей день! Ось так випадковий вхід в кадр перетворився на зіркову мить! А головне, ми тепер знаємо її рису характеру - вперед попри будь-що!" - зазначив він.
Відео: Прибиральниця мила підлоги при ведучих під час прямого ефіру на "Суспільному"
Користувачі мережі також почали ділитися приємними емоціями, які у них викликала ситуація та її головна героїня. А також розхвалюють ведучих, які не розгубилися і відмінно зреагували.
- Хвилина слави для всіх! Неймовірна Анна Григорівна! Прямі ефіри - це її тема точно. Круто трималася! Вітя, Оля, для вас іспит на гнучкість реакцій складено на відмінно, давайте залікові! Але будьте обережні, після мільйону переглядів випадково в студію почнуть заносити каву з нашого кафе, знімати мірки на нові піджаки, пудрити носики.
- Анна Григорівна - зірка! А Віктор Дяченко і Ольга Топольницька дуже професійно не розгубилися в ефірі!
- Це чудово!
- Ведучі - молодці, не розгубились, а продовжили ефір, а потім ще й запросили в студію! Анна Григорівна - зірка, її робота дуже важлива, цікаво було побачити людину, яка завжди залишається за кадром.
Раніше повідомлялося, що на шоу "Голос країни" зірковий тренер Надя Дорофєєва розплакалася в прямому ефірі.