Украинская телеведущая показала Ирпень до и после оккупации: шокирующее видео
Ведущая телеканала Shakhtar TV Юлия Палько показала шокирующее видео, как выглядел Ирпень до и после российской оккупации.
Видео она опубликовала в своем Instagram.
В частности, она распечатала снимки улиц, многоэтажных и частных домов, таунхаусов и зон отдыха среди сосен в Ирпене.
Также на фоне этих фото она сняла видео того, что осталось после освобождения города. Российские оккупанты уничтожили имущество людей, которые хотели строить свое будущее.
"Ранен, но непокорен. Пришло в голову показать вам разрушенный город оригинально - до и после оккупации", - написала она.
Россияне часть города уничтожили, но украинцы обязательно отстроят и вернут свои земли.
В комментариях пользователи надеются, что в ближайшее время смогут смотреть видео наоборот, то есть еще лучше отстроены все украинские города:
- Душа болит;
- Ужасы войны;
- Мурашки по телу от увиденного;
- На такое очень трудно смотреть;
- Верю, что мы отстроим все, что те проклятые изверги разрушили. К большому сожалению, нельзя вернуть погибших;
- Когда это все закончится?.
Добавим, что город Ирпень находился в оккупации с 27 февраля по 28 марта. Ирпень, Буча, Гостомель стали форпостом Киева - бои в этом треугольнике продолжались целый месяц.
Ранее мы публиковали фото того, как выглядит освобожденный Ирпень.
Также, как выглядит новое жилье для переселенцев в Ирпене.