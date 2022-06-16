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Українська телеведуча показала Ірпінь до та після окупації: шокуюче відео

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Четвер 16 червня 2022 20:25
Українська телеведуча показала Ірпінь до та після окупації: шокуюче відео Як виглядало місто Ірпінь до окупації (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Ведуча телеканалу Shakhtar TV Юлія Палько показала шокуюче відео, як виглядав Ірпінь до та після російської окупації.

Відео вона опублікувала у своєму Instagram.

Зокрема, вона роздрукувала знімки вуличок, багатоповерхових та приватних будинків, таунхаусів та зон відпочинку серед сосен у Ірпені.

Також на тлі цих фото вона зняла відео того, що залишилося після визволення міста. Російські окупанти знищили майно людей, які хотіли будувати своє майбутнє.

"Поранений, але нескорений. Спало на думку показати вам зруйноване місто оригінально - до та після окупації", - написала вона.

Росіяни частину міста знищили, але українці обов'язково відбудують та повернуть свої землі.

У коментарях користувачі сподіваються, що найближчим часом зможуть дивитися відео навпаки, тобто ще краще відбудовані всі українські міста:

  • Душа болить;
  • Жахіття війни;
  • Мурашки по тілу від побаченого;
  • На таке дуже важко дивитись;
  • Вірю, що ми відбудуємо все, що ті кляті нелюди зруйнували. На превеликий жаль, не можна повернути загиблих;
  • Коли це все закінчиться?.

Додамо, що місто Ірпінь перебувало в окупації з 27 лютого по 28 березня. Ірпінь, Буча, Гостомель стали форпостом Києва - бої у цьому трикутнику тривали цілий місяць.

Раніше ми публікували фото того, як виглядає звільнений Ірпінь.

Також, як виглядає нове житло для переселенців в Ірпені.

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