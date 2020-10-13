Украинская супермодель раскрыла правду о романе с Леонардо Ди Каприо

Алина Байкова (фото: instagram.com/alina_baikova)

Супермодель рассказала об отношениях с Леонардо Ди Каприо

Алина Байкова раскрыла правду о романе со знаменитым голливудским актером Леонардо Ди Каприо. Украинскую супермодель заметили в компании именитого актера во время их прогулки в Нью-Йорке и в ресторане.

О своих взаимоотношениях с Леонардо Ди Каприо украинка рассказала в программе "ЖВЛ".

Алина отметила, что разговоры о ее романе с Ди Каприо - просто слухи. Украинка подчеркнула, что с голливудским актером они друзья. К тому же она никогда не смогла бы встречаться с мужчиной своей подруги, даже если это бывший.

Она подчеркнула, что вместе с Лео они иногда обедают, а также встречаются на светских мероприятиях.

Говоря о своей личной жизни, украинка отметила, что в данное время ни с кем не встречается. Ей сложно строить отношения, поскольку она самостоятельна и у нее сильный характер.

Али на еще с самого раннего возраста привыкла много работать, и она рассчитывает только на себя. Сейчас она уже достигла многого и теперь ее сложно удивить какими-то подарками.

Девушка отметила, что ее мало интересуют материальные ценности. Все свои деньги она тратит на семью, а также хороший отдых. Кроме того, часть своих средств Алина жертвует на благотворительность.

Супермодель надеется, что еще встретит свою любовь, и в будущем сможет построить крепкую семью.

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