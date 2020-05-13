Украинская супермодель раскрыла правду о муже-тиране: он меня насиловал

Снежана Онопка, которая недавно призналась в насилии со стороны мужа Николая Щура, рассказала новые шокирующие подробности их семейной жизни. По словам украинки, супруг бил ее все девять лет, которые они были вместе. Особой неадекватностью он начал отличаться после того, как вышел из тюрьмы, где отбывал срок за мошенничество. Об этом Снежана рассказала в интервью одному из российских изданий.

Супермодель призналась, что прощала мужа, так как после побоев он всегда становился на колени и просил у нее прощения.

"Когда мы поженились, я переехала к нему. С этого момента начались побои. Человек бил, после чего становился на колени, рыдал, просил прощения. Я прощала. Бывало такое, что я приходила в себя только через три дня после битья. Сейчас Коля делает все, чтобы отобрать у меня имущество: недвижимость, машины — проводит незаконные сделки без моего на то разрешения", — поделилась Онопка.

Также Снежана рассказала, что Николай Щур бил ногами на полу ее мать. Когда женщину отвезли в больницу он пригрозил ей никому ничего не говорить.

"Я пыталась сбежать, но дома у нас повсюду была охрана. Меня ловили в носках зимой и приводили назад. Коля все время угрожал тем, что у меня никогда не будет семьи, если я уйду. Это все чистая правда", — сказала супермодель.

Как мы писали ранее, сейчас Снежана добивается развода от мужа-тирана, благо детей у них нет. По словам модели, она не хотела беременеть от такого человека, а сейчас он делает все, чтобы ее вернуть.

Кстати, в доме супругов сейчас живет новая пассия Николая Щура, о чем Снежана уже говорила в соцсетях.

Как мі ранее писали, украинская супермодель сообщила о насилии со стороны мужа-бизнесмена.