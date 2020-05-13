Українська співачка розкрила правду про чоловіка-тирана: він мене ґвалтував

Сніжана Онопка, яка нещодавно зізналася у насильстві з боку чоловіка Миколи Щура, розповіла нові шокуючі подробиці їхнього сімейного життя. За словами українки, чоловік бив її всі дев'ять років, які вони були разом. Особливою неадекватністю він почав відрізнятися після того, як вийшов із в'язниці, де відбував термін за шахрайство. Про це Сніжана розповіла в інтерв'ю одному з російських видань.

Супермодель зізналася, що прощала чоловіка, через те, що після побоїв він завжди ставав на коліна і просив у неї вибачення.

"Коли ми одружилися, я переїхала до нього. З цього моменту почалися побої. Чоловік бив, після чого ставав на коліна, плакав, просив пробачення. Я прощала. Бувало таке, що я приходила в себе тільки через три дні після биття. Зараз Коля робить все, щоб відібрати у мене майно: нерухомість, машини — проводить незаконні операції без мого на те дозволу", — поділилася Онопка.

Також Сніжана розповіла, що Микола Щур бив ногами на підлозі її матір. Коли жінку відвезли в лікарню він пригрозив їй нікому нічого не говорити.

"Я намагалася втекти, але вдома у нас всюди була охорона. Мене ловили в шкарпетках взимку і приводили назад. Коля весь час погрожував тим, що у мене ніколи не буде сім'ї, якщо я піду. Це все чиста правда", — сказала супермодель.

Як ми писали раніше, зараз Сніжана домагається розлучення від чоловіка-тирана, благо дітей у них немає. За словами моделі, вона не хотіла вагітніти від такої людини, а зараз він робить все, щоб її повернути.

До речі, в будинку подружжя зараз живе нова пасія Миколи Щура, про що Сніжана вже говорила в соцмережах.

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