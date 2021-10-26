Украинская спортсменка пожаловалась на поездку в Укрзализныце: ехала в купе с крысами

"Я уже вернулась домой, провела я с любимым всего четыре дня. Это просто ничего, я уже скучаю и жду, когда мы сможем увидеться. Поездка домой была очень веселой: у меня в купе ехали котята и крысы", - рассказала спортсменка.

Чуть позже Бех-Романчук дополнила рассказ деталями.

"Состояние не самое классное после дороги. В поезде и так спать невозможно, а когда всю ночь прищелкивают крысы в клетке, то со сном мы "на вы", - пожаловалась прыгунья.

Также в сторис Марина отметила, что совсем не любит холод осенью, но прогулки с любимым ей помогают преодолеть хандру. Больше о своей поездке в поезде украинка не упоминала.

Марина Бех-Романчук расcказала о поездке в Днепр на поезде (Скриншот/Instagram)