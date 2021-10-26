Українська спортсменка поскаржилася на поїздку в Укрзалізниці: їхала в купе з щурами

"Я вже повернулася додому, провела я з коханим всього чотири дні. Це просто нічого, я вже сумую і чекаю, коли ми зможемо побачитися. Поїздка додому була дуже веселою: у мене в купе їхали кошенята і щури", - розповіла спортсменка.

Трохи пізніше Бех-Романчук доповнила розповідь деталями.

"Стан не найкращий після дороги. У поїзді й так спати неможливо, а коли всю ніч чмокали пацюки в клітці, то зі сном ми "на ви", - поскаржилася стрибунка.

Також в сторіс Марина зазначила, що зовсім не любить холод восени, але прогулянки з коханим їй допомагають подолати нудьгу. Більше про свою поїздку в поїзді українка не згадувала.

Марина Бех-Романчук розповіла про поїздку в Дніпро на поїзді (скріншот / Instagram)