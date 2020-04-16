Украинская ракета может ударить по России: появилось заявление

Украинская ракета залпового огня "Ольха-М" может нанести ударпо России, если со стороны страны-агрессора начнется наступление. Такую мысль выразил директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман.

Шиман считает, что на данный момент у Украины есть одно мощное оружие, производство которого налажено, и это ракета "Ольха-М".

"Украина пока наладила серийное производство всего лишь одного типа ракет дальнего действия - "Ольха", выпущена первая партия по заказу 19-го года, но надо продолжать работу. В случае нового широкомасштабного наступления РФ с помощью"Ольхи" мы получаем средство сдерживания. Путин будет долго думать, стоит ли ему снова атаковать Украину и обстреливать наши города, как это делали россияне в 2014-15 годах, зная, что ответные удары "Ольхой" могут быть нанесены и по их объектам критической инфраструктуры, вроде того же "Каменского", -сказал Шиман "Цензор.нет".

По его словам, если бы не было "Ольхи", защищаться от противника, у нашей страны не было бы чем.

"Ольха" может стрелять на расстояние от 110 - до 120 километров, но вскоре ее могут модернизировать.

Отметим, что в России аналогичный завод "Каменский" находится недалеко от границы Украины, в Каменске-Шахтинском Ростовской области.

Как мы ранее писали, в Украине испытали ракету "Ольха": видео мощнейшего оружия.