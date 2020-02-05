В Украине испытали ракету "Ольха": видео мощнейшего оружия

В Украине провели испытания ракеты для ВСУ (Коллаж РБК-Украина)

В Украине испытали украинскую ракетную систему залпового огня

В Украине проверили мощное оружие для ВСУ по борьбе с террористами. Ракетная система залпового огня (РСЗО) "Ольха" попадает точно в цель с минимальным отклонением. Видео с испытаниями опубликовали на YouTube-канале Defense Express.

"Во время испытаний был осуществлен пуск четырех ракет в боевом снаряжении, которые попали точно в цель с минимальным отклонением. Учитывая скорость ракеты на конечном участке в 3,4 М – то есть около 4000 км/ч, съемка велась высокоскоростными камерами", – сказано в сообщении.

Поставляется такое оружие в ВСУ киевским конструкторским бюро "Луч" вместе с другими предприятиями ОПК.

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"Ольха" может стрелять на расстояние от 110 - до 120 километров, но вскоре ее могут модернизировать.

"Сейчас в КБ Луч ведутся работы по созданию модернизированной версии ракеты – Ольха-М, которая имеет повышенную дальность стрельбы – 110-120 км. В декабре 2019-го был успешно завершен этап испытаний этой системы – он предшествует финальным государственным испытаниям", – пишет издание.

В Украине испытали оружие "Ольха" (YouTube)