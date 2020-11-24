Украинская ракета Firefly Alpha готова лететь в космос с подарками

Ракета Firefly Alpha, которую разработала и построила украинско-американская компания Firefly Aerospace, совсем скоро отправится в свой дебютный полет. В качестве полезной нагрузки в рамках проекта D.R.E.A.M. ракета отправит в космос некоммерческие научные работы, экспериментальные системы и даже детские рисунки.

По инициативе владельца Firefly Aerospace Макса Полякова, работы победителей всеукраинского конкурса детских рисунков Noosphere Space Art Challenge отправятся на орбиту Земли. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте проекта.

Сотрудники Firefly Aerospace уже приступили к монтажу полезной нагрузки D.R.E.A.M. Среди отобранных работ письма от детей, фотографии прошлых космических миссий, а также технические разработки студентов и сотрудников университета Кембридж, Университета Северной Каролины, Университета Пердью, гавайского музея науки и технологий и многих других участников. Всего в космос отправят 26 проектов из 7 стран.

Firefly также выступили спонсорами международного конкурса рисунков Space Foundation International Student Art Contest, в котором могут принять участие желающие со всего мира.

Ракета Firefly Alpha отправится в свой дебютный полет с базы ВВС США Ванденберг уже в ближайшее время. Окно запуска будет открыто с 22 декабря 2020 года по 31 января 2021 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинская ракета-конкурент Falcon Илона Маска прошла испытания.

А также рассказывали о том, что украинская ракета Alpha поразила размерами.