Украинская радиостанция громко оскандалилась из-за песни для Небесной Сотни

Украинская радиостанция Kiss Fm громко оскандалилась пустив в эфир ремикс на траурную народную песню "Пливе кача по Тисині". После множества гневных отзывов и комментариев микс удалили, а на Facebook-странице радиостанции извинились, написав, что никого не хотели обидеть.

"Пливе кача по Тисині" - эта песня считается реквиемом по погибшим Героям Небесной Сотни. Исследователи считают, что текст песни восходит к опубликованному в 1923 году стихотворению закарпатского поэта Василия Гренджи-Донского.

Пресс-служба Kiss FM пишет, что не хотели задеть чьих-либо чувств, песня создана в минорной стилистике, как и положено в такой ситуации. Но из-за бурной негативной реакции микс с эфира все же сняли, поблагодарив слушателей за комментарии.

"Радиостанция Kiss FM благодарна вам за внимание к нашему эфиру и за ваше неравнодушие. Как мы увидели, ваша реакция на песню "Пливе кача" оказалась неоднозначной. Мы вас услышали и поэтому убрали ее из эфира", - говорится в посте с извинениями.

Kiss FM попала в скандал из-за песни "Пливе кача" (скрин: facebook.com/kissfmua)

Пользователи сети оставили под постом с извинениями еще одну порцию гневных комментариев.

"Неоднозначна реакція??? Та що ж там вам неоднозначним побачилось? Все дуже однозначно - політика вашого радіо стала не прийнятна для дуже великої кількості громадян. Бажаю банкротства, прощавайте", - пишет один из пользователей.

"За це треба покарати тих, хто дозволив випуск цього треку в ефір! Вибачень недостатньо", - возмутился юзер.

"Все про вас ясно. Такі вчинки дуже добре проявляють на чиєму ви боці. Ви не за Україну", - высказал возмущение комментатор.

Скрин комментариев

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