Українська радіостанція голосно оскандалилася через пісню для Небесної Сотні

Українська радіостанція Kiss Fm голосно оскандалилася пустивши в ефір ремікс на траурну народну пісню "Пливе кача по Тисині". Після безлічі гнівних відгуків і коментарів мікс видалили, а на Facebook-сторінці радіостанції вибачилися, написавши, що нікого не хотіли образити.

"Пливе кача по Тисині" - ця пісня вважається реквіємом за загиблими Героями Небесної Сотні. Дослідники вважають, що текст пісні вперше був опублікований в 1923 році закарпатським поетом Василем Гренджі-Донським.

Пресслужба Kiss FM пише, що не хотіли зачепити чиїхось почуттів, пісня створена в мінорній стилістиці, як і належить у такій ситуації. Але через бурхливу негативну реакцію мікс з ефіру все ж зняли, подякувавши слухачам за коментарі.

"Радіостанція Kiss FM вдячна вам за увагу до нашого ефіру і за вашу небайдужість. Як ми побачили, ваша реакція на пісню "Пливе кача" виявилася неоднозначною. Ми вас почули й тому прибрали її з ефіру", - йдеться в пості з вибаченнями.

Kiss FM потрапила у скандал через пісню "Пливе кача" (скрін: facebook.com/kissfmua)

Користувачі мережі залишили під постом з вибаченнями ще одну порцію гнівних коментарів.

"Неоднозначна реакція??? Та що ж там вам неоднозначним побачилось? Все дуже однозначно - політика вашого радіо стала не прийнятна для дуже великої кількості громадян. Бажаю банкрутства, прощавайте", - пише один із користувачів.

"За це треба покарати тих, хто дозволив випуск цього треку в ефір! Вибачень недостатньо", - обурився юзер.

"Все про вас ясно. Такі вчинки дуже добре проявляють на чиєму ви боці. Ви не за Україну", - висловив обурення коментатор.

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