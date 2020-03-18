Украинская певица выпустила альбом-сатиру на современное общество

Анна Монастырская обзавелась дебютным альбомом
Молодая украинская певица U:LAV (настоящее имя исполнительницы - Анна Монастырская) представила дебютный мини-альбом “Лупа”.
В первой пластинке артистка рассматривает людей, их пороки и добродетели сквозь лупу. Дебютник “Лупа” - это 4 откровенных трека, где U:LAV иронизирует над обществом, ставит сложные вопросы, бросает вызов обыденности и погружает в свою магическую реальность.
“U:LAV - это мой способ общения с миром, неудержимое желание делиться светом, который меня наполняет, и мыслями современного поколения - поколения независимых украинцев. Это попытки донести недолюбленным детям, что такое свобода и что такое любовь”, - говорит Аня.
U:LAV - Лупа
Добавим, что Аня - дочь народной артистки Украины Людмилы Монастырской. Не так давно молодая артистка выпустила клип, в котором снялась ее девушка Настя.