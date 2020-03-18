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Українська співачка випустила альбом-сатиру на сучасне суспільство

STYLERЖиття    18.03.2020 - 18:17
Українська співачка випустила альбом-сатиру на сучасне суспільство
U:LAV представила дебютний міні-альбом (фото: Анна Євстігнеєва)

Анна Монастирська розжилася дебютним альбомом

Молода українська співачка U:LAV (справжнє ім’я виконавиці - Анна Монастирська) представила дебютний міні-альбом “Лупа”.

У першій платівці артистка роздивляється людей, їхні вади та чесноти крізь лупу. Дебютник “Лупа” - це 4 відвертих треки, де U:LAV іронізує над суспільством, ставить складні питання, кидає виклик буденності та занурює у свою магічну реальність.

  • “НеГібони” - пісня-сатира на сучасне суспільство, яка закликає не забувати про справжню цінність людини в часи бурхливого технологічного прогресу.
  • “Де ж тут жити?” - одночасно іронічна та глибока пісня, що описує людську ментальність.
  • “Теорія” - трек про питання, на які кожен з нас має дати власну відповідь.
  • “Триденна подорож” - композиція-нагадування слухачам про ту приховану реальність, яка існує в наших головах.

“U:LAV - це мій спосіб спілкування зі світом, нестримне бажання ділитися світлом, що мене наповнює, та думками сучасного покоління - покоління незалежних українців. Це спроби донести недолюбленим дітям, що таке свобода та що таке любов”, - говорить Аня.

U:LAV - Лупа

Додамо, що Аня є донькою народної артистки України Людмили Монастирської. Не так давно молода артистка випустила кліп, у якому знялася її дівчина Настя.

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