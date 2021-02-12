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Украинская певица поделилась личными фото с празднования свадьбы на Мальдивах

Автор: Styler

Украинская певица Ольга Доля с мужем Анатолием отправились в путешествие по случаю празднования годовщины свадьбы - пара отметила 25-летие со дня бракосочетания.

Артистка поделилась семейными кадрами с отдыха на Мальдивах со своими подписчиками в Instagram.

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Ольга Доля показала фото с Мальдив (фото: instagram.com/olgadolya.music)

Кроме красочных фото, Ольга также поделилась личным рецептом счастливого брака. Она говорит, что крепкие отношения состоят в постоянном общении с партнером и полном доверии. Кроме того, важно еще наличие общих интересов и совместное развитие. По мнению Ольги, в семейной паре супруги должны быть равны, именно это позволяет женщине и мужчине чувствовать себя комфортно.

"Никогда не выясняйте отношения на людях! Промолчите и соберитесь с мыслями перед беседой. Поддерживайте друг друга во всех начинаниях, а особенно в моменты неудач. Говорите каждый день о своих чувствах, даже когда поссорились и всегда ложитесь спать вместе. Устраивайте себе отпуск с детьми, а также отдых от детей. Заботьтесь друг о друге и цените личное пространство своего партнера и его интересы", - советует певица.

Отметим, недавно Доля выпустила трек "Водою стану", который посвятила всем, кто ищет истинную любовь.

Ольга Доля выпустила песню "Водою стану"

Ранее Доля показала клип на песню "Лише до тебе". Этот трек - гимн всем тем, кто еще сомневается, чувствует неуверенность в своих силах.

"Идите к своей мечте, только к ней. Рискуйте, делайте ошибки - это единственный путь к самому себе! "Долі вірила..." - это не только строки из моей песни, а также мое отношение к жизни", - комментирует она.

Клип Доли "Лише до тебе"

Также недавно мы писали, что украинская модель очаровала горячими фото с Мальдив.

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