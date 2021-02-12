RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Українська співачка поділилася особистими фото зі святкування весілля на Мальдівах

Автор: Styler

Українська співачка Ольга Доля з чоловіком Анатолієм вирушили в подорож з нагоди святкування річниці весілля - пара відзначила 25-річчя з дня одруження.

Артистка поділилася сімейними кадрами із відпочинку на Мальдівах зі своїми підписниками в Instagram.

Популярні новини
Весни в Україні нормальної не буде, а тепло прийде тільки в травні: новий прогноз 11 лютого 2021
Цей симптом говорить про небезпечну хворобу печінки: терміново до лікаря! 10 лютого 2021
Дружина Медведчука Марченко знову звернулася до українців: я вручаю вам свою помсту 09 лютого 2021
Квашена капуста може бути дуже небезпечною: дієтологи повідомили, кому її не можна їсти 11 лютого 2021
Лікар назвав кращий захист від коронавірусу: ефективніше, ніж звичайні маски 11 лютого 2021
"Укрзалізниця" вляпалася в новий скандал: пасажири поскаржилися на укуси 09 лютого 2021
Кабелі ріжте, розбирайте, ламайте: робітники розповіли правду про палац Путіна 10 лютого 2021
Лікарі назвали найкорисніші молочні продукти, які сповільнюють старіння 09 лютого 2021
У метро Києва - новий колапс: фото величезних черг 10 лютого 2021
У метро Києва – колапс, люди злі: відео з "Контрактової площі" 09 лютого 2021

Ольга Доля показала фото з Мальдів (фото: instagram.com/olgadolya.music)

Крім романтичних фото, Ольга поділилася особистим рецептом щасливого шлюбу. Вона говорить, що міцні відносини складаються в постійному спілкуванні з партнером і повній довірі. Крім того, важливо схожість інтересів та спільний розвиток. На думку Ольги, в подружній парі чоловік та жінка повинні бути рівні, саме це дозволяє кожному почувати себе комфортно.

"Ніколи не з'ясовуйте відносини на людях! Промовчіть та зберіться з думками перед бесідою. Підтримуйте один одного у всіх починаннях, а особливо в моменти невдач. Говоріть кожен день про свої почуття, навіть коли посварилися і завжди лягайте спати разом. Влаштовуйте собі відпустку з дітьми, а також відпочинок від дітей. Піклуйтеся один про одного і цінуйте особистий простір свого партнера і його інтереси", - радить співачка.

Зазначимо, нещодавно Доля випустила трек "Водою стану", який присвятила всім, хто шукає справжню любов.

Ольга Доля випустила пісню "Водою стану"

Раніше Доля показала кліп на пісню "Лише до тебе". Цей трек - гімн усім тим, хто досі має сумніви, відчуває невпевненість у своїх силах.

"Йдіть до своєї мрії, тільки до неї. Ризикуйте, робіть помилки - це єдиний шлях до самого себе! "Долі вірила..." - це не тільки рядки з моєї пісні, а також моє ставлення до життя", - коментує вона.

Кліп Долі "Лише до тебе"

Також нещодавно ми писали, що українська модель зачарувала гарячими фото з Мальдів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мальдивы
Читайте також
Остапчук похвалився красивою дружиною і розкішшю на Мальдівах
Відомий український актор розповів правду про відпочинок на Мальдівах: ідеальне місце?
Прогноз погоди