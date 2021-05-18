Украинская модель пленила сердце знаменитого футболиста. Он старше ее на 26 лет (фото)

Молодая украинка находилась вместе с Ялчиным во время чемпионата Турции и радовалась вместе с ним победе "Бешикташа" в чемпионате страны.

Украинская модель Елизавета Карибская (фото: gunboyugazetesi.com.tr)

видноТакже запечатлены моменты, когда девушка плакала от счастья, когда футбольный клуб ее возлюбленного выигрывал.

Украинская модель Елизавета Карибская (фото: gunboyugazetesi.com.tr)

Интересно, что во время чемпионата Ялчин не хотел, чтобы СМИ писали о его отношениях с 22-летней моделью, поэтому он попросил возлюбленную закрыть все ее аккаунты в соцсетях.

Стало известно, что Ялчин, который также закрыл свою страницу в Instagram и теперь снова открыл, строит планы на отпуск с Карибской.