Украинская модель Маремуха рассказала о неадекватном иностранце, который набил тату с Путиным
Украинская модель Виктория Маремуха рассказала о стороннике Путина, с которым столкнулась в Таиланде. У мужчины на ребрах был набит портрет президента РФ.
Об этом она рассказала в интервью Славе Демину для YouTube-канала.
Финалистка проекта "Супермодель по-украински" объяснила, что иностранец хотел ей донести пропагандистские нарративы России.
По ее словам, это произошло, когда российские войска жестоко поиздевались над жителями в Буче Киевской области.
"Это нацист самый настоящий. Он был либо ирландец, либо британец. Я очень эмоциональная была. Мы ждали такси, разговаривали с Луи (муж-француз Виктории) и еще одним его подчиненным. Мы с ним говорили на украинском языке. И это услышал этот человек. Он кого-то ждал, видимо, а потом подходит к нам и спрашивает по-английски: "Вы из России?" Я отвечаю:" Нет, слава Богу. Мы из Украины", - рассказала она.
Виктория Маремуха рассказала о стороннике Путина, с которым столкнулась в Таиланде (скрин)
Услышав ответ Виктории, иностранец поднял майку и показал свое тату на ребрах, где изображено лицо Путина.
На тот момент Виктория была беременна, она отметила, что еле сдерживала себя.
"Я ему говорю: "Фу, не позорься, выдали это". А он нам отвечает: "Гайз, ну вы же не знаете, что там произошло. Это все Америка". Я же еще беременна была, на гормонах, у меня как занавес перед глазами, еще и эта Буча. Я ему говорю: "Это не Америка убивает, насилует детей у меня в Украине, у меня дома. Это делают вонючие орки", - вспомнила Маремуха.
После этого иностранец еще пытался доказать ей, что она "не знает всей правды", поэтому Маремуха эмоционально объясняла мужчине с татуировкой агрессора на теле, почему он ошибается.
"Если у меня было что-то в руках, я бы его ударила. Луи мне объясняет: "Успокойся, это нацист". Показывает тому, чтобы он уходил. Он отошел, но был очень ехидным. Такой гадкий, фу!" - подытожила она.
Напомним, что недавно 8 сентября Виктория впервые стала мамой.
Также мы писали, Маремуха неожиданно для всех вышла замуж за своего возлюбленного-француза Луи.