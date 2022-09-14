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Українська модель Маремуха розповіла про неадекватного іноземця, який набив тату з Путіним

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Середа 14 вересня 2022 20:20
Українська модель Маремуха розповіла про неадекватного іноземця, який набив тату з Путіним Вікторія Маремуха розповіла про прихильника Путіна (instagram.com.vicky_mare)
Автор: Тетяна Самарук

Українська модель Вікторія Маремуха розповіла про прихильника Путіна, з яким зіткнулася у Таїланді. У чоловіка на ребрах був набитий портрет президента РФ.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну для YouTube-каналу.

Фіналістка проєкту "Супермодель по-українськи" пояснила, що іноземець хотів їй донести пропагандистські наративи Росії.

За її словами, це сталось, коли російські війська жорстоко познущались з жителів у Бучі Київської області.

"Це нацист справжнісінький. Він був або ірландець, або британець. Я дуже емоційна була. Ми чекали на таксі, розмовляли з Луї (чоловік-француз Вікторії) і ще одним його підлеглим. Ми з ним говорили українською. І це почув цей чоловік. Він когось чекав, мабуть, а потім підходить до нас і запитує англійською: "Ви з Росії?" Я відповідаю: "Ні, слава Богу. Ми з України", - розповіла вона.

Українська модель Маремуха розповіла про неадекватного іноземця, який набив тату з ПутінимВікторія Маремуха розповіла про прихильника Путіна, з яким зіткнулась у Таїланді (скрін)

Почувши відповідь Вікторії, іноземець підняв майку та показав своє тату на ребрах, де зображено обличчя Путіна.

На той момент Вікторія була вагітна, вона зазначила, що ледве стримувала себе.

"Я йому кажу: "Фу, не ганьбися, видали це". А він нам відповідає: "Гайз, ну ви ж не знаєте, що там сталося. Це все Америка". Я ж ще вагітна була, на гормонах, у мене як завіса перед очима, ще й ця Буча. Я йому кажу: "Це не Америка вбиває, ґвалтує дітей у мене в Україні, у мене вдома. Це роблять смердючі орки", - згадала Маремуха.

Після цього іноземець ще намагався довести їй, що вона "не знає всієї правди", тому Маремуха емоційно пояснювала чоловікові з татуюванням агресора на тілі, чому він помиляється.

"Якщо в мене було щось у руках, я б його вдарила. Луї мені пояснює: "Заспокойся, це нацист". Показує тому, щоб він йшов. Він відійшов, але був дуже єхидним. Такий гидкий, фу!" - підсумувала вона.

Нагадаємо, що нещодавно 8 вересня Вікторія вперше стала мамою.

Також ми писали, Маремуха несподівано для всіх вийшла заміж за свого коханого - француза Луї.

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