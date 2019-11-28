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Украинская к*рва: в скандале с польской студенткой неожиданный поворот

STYLERЖизнь    28.11.2019 - 09:01
Украинская к*рва: в скандале с польской студенткой неожиданный поворот
Скандал в Польше из-за украинки набирает обороты (Коллаж РБК-Украина)

Польская студентка, которая оскорбила украинку, может быть сурово наказана

Польская студентка, которая набросилась на гражданку Украины и обсыпала ее ксенофобскими оскорблениями, может получить тюремный срок за свое поведение. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польское издание TVN.

Польская студентка-медик опубликовала в сети видео, на котором обсыпала оскорблениями и нецензурными словами украинку в поезде. Руководство учебного заведения, в котором учится девушка, отреагировало на скандал и ее отстранили от занятий, а также встал вопрос об отчислении студентки.

Кроме того, районная прокуратура в Ольштыне начала расследование по данному инциденту. Как сообщил представитель прокуратуры Кшиштоф Стодольны, ведомство собирает доказательства по этому делу. На данный момент неизвестна личность гражданки Украины, которая подверглась нападкам со стороны польской студентки.

Правоохранительные органы Польши пытаются разыскать женщину, которую студентка назвала украинской уборщицей. Также они отмечают, что девушка за свои ксенофобские высказывания и демонстрацию неприязни по национальному признаку, может получить суровое наказание – в виде лишения свободы сроком на три года.

После того как скандал начал набирать обороты, студентка записала еще одно видео, где попыталась оправдаться за свои высказывания и назвала всю эту ситуацию "шуткой".

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