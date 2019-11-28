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Українська к*рва: у скандалі з польською студенткою несподіваний поворот

STYLERЖиття    28.11.2019 - 09:01
Українська к*рва: у скандалі з польською студенткою несподіваний поворот
Скандал у Польщі через українку набирає обертів (Колаж РБК-Україна)

Польська студентка, яка образила українку, може бути суворо покарана

Польська студентка, яка накинулася на громадянку України і обсипала її ксенофобськими образами, може отримати тюремний термін за свою поведінку. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польське видання TVN.

Польська студентка-медик опублікувала в мережі відео, на якому обсипала образами і нецензурними словами українку в поїзді. Керівництво навчального закладу, в якому навчається дівчина, відреагувало на скандал і її відсторонили від занять, а також постало питання про відрахування студентки.

Крім того, районна прокуратура в Ольштині почала розслідування щодо цього інциденту. Як повідомив представник прокуратури Кшиштоф Стодольни, відомство збирає докази по цій справі. На даний момент невідома особа громадянки України, яка піддалася нападкам з боку польської студентки.

Правоохоронні органи Польщі намагаються розшукати жінку, яку студентка назвала українською прибиральницею. Також вони відзначають, що дівчина за свої ксенофобські висловлювання і демонстрацію неприязні за національною ознакою, може отримати суворе покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки.

Після того як скандал почав набирати обертів, студентка записала ще одне відео, де спробувала виправдатися за свої висловлювання і назвала всю цю ситуацію "жартом".

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