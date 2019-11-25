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Украинская к*рва: в Польше разгорелся жуткий скандал из-за студентки (видео)

STYLERЖизнь    25.11.2019 - 17:04
Украинская к*рва: в Польше разгорелся жуткий скандал из-за студентки (видео)
Скандал в Польше с украинкой (Коллаж РБК-Украина)

Студентку, которая оскорбила украинку в поезде, отстранили от занятий

В Польше разгорелся грандиозный скандал из-за студентки Варминско-Мазурского университета, которая набросилась в поезде на украинку. Девушка записала на видео свой ксенофобский разговор с украинкой и опубликовала его в социальных сетях. На видео моментально отреагировали, и студентку отстранили от занятий.

Как сообщает издание Wprost, польская студентка-медик устроила скандал в поезде и обвинила гражданку Украины в том, что та заняла ее место. На видео девушка нецензурно обзывала женщину, оскорбляла и унижала ее.

"Вчера украинская к*рва, так называемая ***ная уборщица, заняла мое место в поезде, и вообще, за**ала весь, к*рва, отсек, чтобы никто не мог сесть. Она купила только одно место, а я заплатила за два, чтобы было место для ног, потому что я могу себе это позволить... Достаточно того, что она была жирной, но еще у нее была большая сумка, и она ничего не понимала", - сказала студентка.

Осторожно! Видео содержит нецензурные выражения, 18+

Видео начало набирать просмотры в сети и очень быстро об инциденте стало известно в университете, где учится девушка. Руководство учебного заведения немедленно отстранило ее от занятий и направило сообщение в прокуратуру.

"В университете нет и никогда не будет места для проявлений расистской, ксенофобской или уничижительной позиции в отношении лиц разного пола, расы, этнической принадлежности, национальности, религии, вероисповедания, убеждений, инвалидности, возраста, сексуальной ориентации или обездоленных", - сказано в заявлении учебного заведения.

После того, как скандал набрал обороты, студентка-медик записала еще одно видео, в котором попыталась оправдаться, заверяла, что не поддерживает дискриминацию, а также назвала всю ситуацию "шуткой".

"Извините, я не думала, я просто дура", - сказала девушка.

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