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Украинская группа даст уникальный онлайн-концерт: музыка не на карантине

STYLERЖизнь    16.03.2020 - 21:24
Украинская группа даст уникальный онлайн-концерт: музыка не на карантине
Лидер группы "Фиолет" Сергей Мартынюк (фото: пресс-служба коллектива)

Участники группы "Фиолет" во время карантина в Украине решили дать концерт, на который сможет попасть каждый

Группа "Фиолет" первой среди артистов отреагировала на введение карантина из-за коронавируса в Украине. Ребята решили не оставлять фанатов без музыки и поддержать их в режиме онлайн.

Так, 18 марта в 21:45 поп-рок-команда во главе с Сергеем Мартынюком устроит уютный вечер в формате квартирника, где сыграет свои лучшие песни и несколько совершенно новых композиций.

"Карантин и коронавирус заставили замереть концертную жизнь в Украине и мире. Команды переносят свои туры. Было перенесено и наше киевское выступление на поддержку британской группы Nothing But Thieves. Пока мы наблюдаем за тем, что происходит и будет дальше, важно не изолироваться от мира и людей культурно. Поэтому мы решили оперативно мобилизоваться и сделать презент нашей Фиолет-family и ценителям украинской музыки - сыграть акустический онлайн-концерт", - говорит Сергей.

Это, отмечает артист, будет "перформанс не только музыкальный по смыслу и форме, но и как акт консолидации и поддержки друг друга".

"Без паники, с родными людьми и любимой музыкой”, - резюмировал Мартынюк.

Присоединиться к этому уникальному действу можно будет на YouTube-канале "Фиолета" по ссылке.

Напомним, что с 17 марта для украинских школьников запустят ежедневную трансляцию бесплатных видеоуроков и онлайн-курсов.

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