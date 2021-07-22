Украинская гимнастка-чемпионка поборола рак: "прошла через ад и переосмыслила очень многое"

Также девушка поблагодарила всех за оказанную поддержку, как моральную, так и финансовую: в сети объявляли сбор средств для помощи спортсменке, в родном Ужгороде организовывали благотворительный марафон, известные гимнасты собирали для нее деньги на лечение на благотворительных аукционах.

Гимнастка Валерия Юзьвяк победила онкологическое заболевание (фото: instagram.com/valeriia_yuzviak)

"Не знаю, как бы я без вас справлялась с этим... Поверьте, я читаю каждое смс и комментарий! Для меня это очень важно! Я благодарна Богу, что дал мне шанс жить! Теперь меня ждет только восстановление и счастливая жизнь. Будьте здоровы", - написала Юзьвяк.

Радостную весть от врачей о том, что болезнь прошла, она узнала 29 июня.

Валерия Юзьвяк (фото: instagram.com/valeriia_yuzviak)

"В тот момент несмотря на свое состояние, я ощутила истинное счастье. Пройдя через весь этот ад (ведь по другому это не назовешь), я поняла и переосмыслила очень многое. Я хочу попросить вас, живите и цените каждый прожитый день. Наслаждайтесь своей жизнью сейчас, ведь мы никогда не знаем, что будет завтра!" - писала девушка.

Чемпионка Европы по гимнастике Валерия Юзьвяк (фото: instagram.com/valeriia_yuzviak)

Также Валерия рассказала, что ее лечение длилось 5 месяцев в лучшей клинике Германии, передает "Суспільне".

Валерия Юзьвяк в больнице в Германии (фото: instagram.com/valeriia_yuzviak)

"Родители были весь этот период со мной. Друзья почти ежедневно писали и звонили. Люди со всего мира поддерживали и верили в меня. Это очень мотивирует, когда такое большое количество людей поддерживает тебя", - говорит Юзьвяк.

Валерия начала заниматься гимнастикой с 5 лет, а в 15 уже попала в сборную Украины. Ездила на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В 2018-м добыла командную "бронзу" на Чемпионате мира в упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками, а в 2019-м - командное "серебро" на Европейских играх. В 2020 году на домашнем чемпионате Европы в Киеве сборная вместе с Юзьвяк завоевала две золотые медали, а также "серебро" и "бронзу".

Теперь Валерия уже завершила свою спортивную карьеру.

Украинская гимнастка Валерия Юзьвяк (фото: instagram.com/valeriia_yuzviak)