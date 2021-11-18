Украинская блогерша спела гимн России в прямом эфире: "воюют власти, а не люди"

После скандального видео девушка заявила, что ее телефонный номер разместили в некоторых пабликах, и она начала получать с анонимных номеров угрозы.

После этого она решила опубликовать еще одно видео - на этот раз с извинениями.

Она сообщила, что воюют не власти, а люди.

"Вы понимаете, то, что я сделала - это моя вина. Но сотни людей делают еще хуже. Каждый должен делать свою работу", - сказала она.

Напомним, что это уже не первый такой случай с исполнением гимна-страны агрессора. Так, недавно в Киевской области в Вишневом школьники решили отличиться и спели гимн страны-агрессора России. Потом они не нашли ничего лучше, как опубликовать видео в сети.