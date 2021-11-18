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Украинская блогерша спела гимн России в прямом эфире: "воюют власти, а не люди"

Автор: Людмила Жукова

Молодая девушка-блогер из Киевской области в прямом эфире спела гимн России. Потом она извинилась за свои действия, но считает, что многие делают "еще хуже".

Об этом пишет Telegram-канал "Большой Киев".

После скандального видео девушка заявила, что ее телефонный номер разместили в некоторых пабликах, и она начала получать с анонимных номеров угрозы.

После этого она решила опубликовать еще одно видео - на этот раз с извинениями.

Она сообщила, что воюют не власти, а люди.

"Вы понимаете, то, что я сделала - это моя вина. Но сотни людей делают еще хуже. Каждый должен делать свою работу", - сказала она.

Напомним, что это уже не первый такой случай с исполнением гимна-страны агрессора. Так, недавно в Киевской области в Вишневом школьники решили отличиться и спели гимн страны-агрессора России. Потом они не нашли ничего лучше, как опубликовать видео в сети.

Также мы сообщали, что двое девушек-подростков сожгли футболку с гербом Украины.

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