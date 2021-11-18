Українська блогерка заспівала гімн Росії в прямому ефірі: "воює влада, а не люди"

Після скандального відео дівчина заявила, що її телефонний номер розмістили в деяких пабліках, і вона почала отримувати з анонімних номерів погрози.

Після цього вона вирішила опублікувати ще одне відео - цього разу вже з вибаченнями.

Вона повідомила, що воює не влада, а люди.

"Ви розумієте, те, що я зробила - це моя вина. Але сотні людей роблять ще гірше. Кожен повинен робити свою роботу", - сказала вона.

Нагадаємо, що це вже не перший такий випадок з виконанням гімну-країни агресора. Так, нещодавно у Київській області у Вишневому школярі вирішили відзначитися і заспівали гімн країни-агресора Росії. Потім вони не знайшли нічого кращого, як опублікувати відео в мережі.