ru ua
Ср, 24 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українська блогерка рекламує проєкт російського бізнесмена і називає РФ нашою країною

Новость на русском →
Харків, Середа 24 листопада 2021 22:44
Українська блогерка рекламує проєкт російського бізнесмена і називає РФ нашою країною Колаж РБК-Україна: українська блогерка оскандалилася через пост про російського бізнесмена
Автор: Styler

Діана Бакід, популярна блогерка з Харкова, вляпалася в скандал. Справа в тому, що дівчина у себе в Instagram рекламує проєкт російського бізнесмена Дмитра Давидова "20 ідей з розвитку Росії" і називає РФ нашою країною.

Детальніше про інцидент - читайте в матеріалі Styler нижче.

У своєму пості вона похвалила російського підприємця Давидова.

"Пишатися нашою країною можна лише тому, що в ній є ще сильні уми... вважаю, що такий проєкт - великий подарунок для нашої держави і вона повинна його підтримати!" - написала Діана.

Правда потім вона свій пост видалила, але інтернет пам'ятає все.

Українська блогерка рекламує проєкт російського бізнесмена і називає РФ нашою країною

Скріншот з Instagram

Зазначимо, що Діана Бакід нещодавно взяла участь у телешоу "Супермама" на телеканалі "СТБ". В Instagram у неї 1 мільйон фоловерів.

Українська блогерка рекламує проєкт російського бізнесмена і називає РФ нашою країною

Діана Бакід (фото: instagram.com/diana_bakid_official)

Нагадаємо, молода блогерка з Київської області в прямому ефірі заспівала гімн Росії. Пізніше вона вибачилася за свої дії і заявила, що багато хто робить "ще гірше".

Дівчина також поскаржилася на те, що її номер телефону опублікували в деяких пабліках, після чого з анонімних номерів почали надходити погрози.

Ми також писали про те, що рівненська королева краси Катерина Крилова (Катя Майамі) обізвала жителів рідного міста "алкашами і ніщєбродами".

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків блогер
LITE
Ідеально для зими: стиліст назвала топ-6 колірних поєднань на сіру погоду
Ідеально для зими: стиліст назвала топ-6 колірних поєднань на сіру погоду