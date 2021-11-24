Українська блогерка рекламує проєкт російського бізнесмена і називає РФ нашою країною

Діана Бакід, популярна блогерка з Харкова, вляпалася в скандал. Справа в тому, що дівчина у себе в Instagram рекламує проєкт російського бізнесмена Дмитра Давидова "20 ідей з розвитку Росії" і називає РФ нашою країною.

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У своєму пості вона похвалила російського підприємця Давидова. "Пишатися нашою країною можна лише тому, що в ній є ще сильні уми... вважаю, що такий проєкт - великий подарунок для нашої держави і вона повинна його підтримати!" - написала Діана. Правда потім вона свій пост видалила, але інтернет пам'ятає все. Скріншот з Instagram Зазначимо, що Діана Бакід нещодавно взяла участь у телешоу "Супермама" на телеканалі "СТБ". В Instagram у неї 1 мільйон фоловерів. Діана Бакід (фото: instagram.com/diana_bakid_official)