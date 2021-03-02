Украинская армия взяла на вооружение ручных "Аллигаторов": чем уникальны супер-винтовки, видеообзор

Винтовки "Аллигатор" уже успешно прошли испытания.

Боевые характеристики нового оружия:

14,5х114 (это сверхмощный калибр),

начальная скорость пули составляет 980 м/с,

эффективная дальность выстрела - до 2000 м,

максимальная дальность полета пули - до 7000 м.

Как отметил сотрудник ЦНИИ ВВТ ВСУ подполковник Борис Мельник, который принимал участие в государственных испытаниях, на расстоянии 1,5 км пуля, выпущенная из Alligator, пробивает 10-мм броневую плиту.

Антиматериальная крупнокалиберные винтовки предназначены для нейтрализации или критического повреждения обычной и легкобронированной военной техники противника, радиолокационного оборудования, управляемых ракет на пусковых установках, складов, емкостей с нефтепродуктами и других объектов.

Выбор данного экзотического названия для винтовки разработчики объясняют так: аллигатор - опасный, сверхмощный и бескомпромиссный хищник, оказываться на пути ("линии огня") которого смертельно опасно. К тому же, по их мнению, винтовка даже внешне немного на него похожа - имеет агрессивный и брутальный вид.

Винтовка является классическим образцом "болтового" стрелкового оружия с продольно-скользящим поворотным затвором. Снаряжается съемным коробовым магазином, который обеспечивает повышенную скорострельность, рассчитанным на пять патронов. Сам магазин имеет 2 точки крепления: передний вилчастый зацеп и задний фиксатор-защелку.

Общая длина оружия составляет 2000 мм,

длина ствола винтовки - 1200 мм,

ствол имеет 8 нарезов с шагом 419 мм,

общая масса винтовки без магазина с патронами составляет 22,5 кг.

ВСУ приняли на вооружение крупнокалиберные винтовки Alligator (фото: armyinform.com.ua)

Какие новые конструкторские решения в "Аллигатора"

"Аллигатор" имеет немало конструктивных особенностей, среди которых можно выделить изолятор отбоя. Этот механизм позволяет стволу непосредственно в момент выстрела, пока пуля еще находится в стволе, осуществить свободный откат назад, растягивая энергию отбоя во времени, тем самым ее "пригашивая".

Ствольная коробка винтовки выполнена из стали, направляющие поверхности затвора в ствольной коробке хромированные, этим металлом также покрыты патронник и канал ствола винтовки. На верхней части ствольной коробки конструкторы предусмотрели место под установку направляющих типа Пикатинни. Также винтовка получила надежный кнопочный предохранитель.

Для облегчения стрельбы Alligator комплектуется сошками, которые регулируются по высоте и имеют три позиции фиксации. Для удобной транспортировки оружия их можно сложить. Кроме этого, винтовка оснащена тактической ручкой для переноски. Подходит как для правшей, так и для левшей. Имеет регулируемый по высоте упор под щеку, который при необходимости можно легко переставить влево или вправо по оси винтовки.

Приклад оснащен задней опорой специальной конструкции (монопод), которая обеспечивает стрелку возможность точной "подгонки" положения приклада под себя и способствует надежной фиксации оружия.

Видео: ВСУ приняли на вооружение крупнокалиберную винтовку "Аллигатор"