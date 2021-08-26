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Украинская актриса шокирована сервисом Укрзализныци: белье цвета асфальта и черные окна

Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця в последнее время собирает на себя очень много жалоб. Условия в поезде Бердянск - Киев не исключение.

На ужасное состояние поезда пожаловалась на своей странице в Facebook актриса Днепровского академического театра драмы и комедии Елена Володина.

По словам актрисы, постельное белье ей выдали с дырками. Она попросила проводника поменять его и он принес новое. Но его состояние біло не лучше.

"Поменял. Она вся такая. Еще и цвета "сухой асфальт". Комплект белья, видимо, ровесник нашей Именинницы. И что-то мне подсказывает, что еще 30 лет будет служить людям", - написала Елена в комментариях к посту.

Актриса опубликовала фото постели, на которые без слез не взглянешь.

Постель в поезде Бердянск - Киев (фото: Елена Володина/Facebook)

Также артистка показала, какие грязные в купе окна.

Окна в поезде Бердянск - Киев (фото: Елена Володина/Facebook)

В комментариях к посту Володина отметила, что кульминацией проезда в поезде стало опоздание его к месту назначения на 40 минут.

"И контрольный: опоздание на 40 минут. И ни одного извинения. Как, так и надо", - написала она.

Как мы писали ранее, TAYANNA пожаловалась на ужасные условия в поезде Укрзализныци.

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Укрзализныця