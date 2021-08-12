Ще одна українська актриса розповіла про домагання Талашко: "змушував роздягатися"

Анастасія Вергелес зізналася, що знаменитий український актор і викладач Володимир Талашко, якого звинувачують в сексуальних домаганнях до абітурієнток і студенток, також приставав і до неї. Крім того, він принижував її перед однокурсниками.

Вергелес поступила в Карпенка-Карого в майстерню Володимира Талашко у 2009 році. У перший рік були просто якісь жарти і психологічний пресинг з боку Талашко.

"Володимир Дмитрович (Талашко) постійно жартував про те, що хочеться мене роздягнути, що він би хотів, щоб я роздяглася, що цікаво подивитися, який у мене розмір грудей. У нас був момент, коли під час репетиції він мене три години з різних сторін змушував роздягатися, пояснював мені, що це важливо і так далі"- згадала Анастасія.

За її словами, в актора була мета роздягнути її при всіх. Талашко не відпускав студентів поки Вергелес не зробила свій етюд і не роздяглася.

"Я роздяглася, зняла футболку або кофту, я вже не пам'ятаю, залишилася в спідній білизна і зробила етюд", - зазначила вона.

Після цього вона зателефонувала своєму батькові і все йому розповіла. Чоловік поговорив з педагогом, але це його не зупинило. Він продовжував морально знищувати свою студентку.

Анастасія каже, що в той час в університеті ходили чутки, що у Талашко є інтимні зв'язки зі своїми студентками.

Вона з дівчатками з університету ходила в деканат, щоб написати заяву на заміну майстра. Там їм пояснили, що один курс вже писав таку заяву, але іншого майстра студентам так і не дали. Дівчатам також сказали, що у Талашко є "криша".

Після цього вона хотіла перейти на паралельний курс, але майстер з акторського курсу сказав, що не візьме її до себе. Йому не потрібні були проблеми і Талашко йому дзвонив і сказав, що Вергелес його найкраща учениця.

Після закінчення другого курсу Анастасія вирішила вступати заново в університет, але вже на іншу спеціальність - диктор і телеведучий. Дівчині довелося знову йти на перший курс, щоб потрапити до іншого майстра.

Вона зізналася, що після цього протягом року ходила до психолога, щоб позбутися від травми, яку їй завдав Талашко, і перебороти страх сцени.

Чому заговорила саме зараз

Актриса вирішила заговорити, оскільки почула історію про 15-річну дівчинку, яку домагався Талашко. Вона хоче, щоб педагога відсторонили від його роботи зі студентами.